Von Ryan Knutson

NEW YORK (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter Verizon ist sich bei seiner geplanten 4,8 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Yahoo unschlüssig: Verizon prüfe immer noch die Auswirkungen eines Hackerangriffs auf das Internetportal, von dem mehr als 1 Milliarde Nutzerkonten betroffen waren, sagte Verizon Executive Vice President Marni Walden auf einer Investorenkonferenz in Las Vegas.

Yahoo hatte den Hackerangriff, der bereits 2013 stattfand, im Dezember öffentlich gemacht. Im September hatte das Internetportal über einen Angriff im Jahr 2014 berichtete, bei dem 500 Millionen Nutzeraccounts gehackt worden waren.

Auf die Frage, ob Verizon die Übernahme vorantreiben werde, sagte Walden, "Leider kann ich heute nicht hier sitzen und mit Zuversicht das eine oder andere sagen, weil wir es immer noch nicht wissen".

Es liege immer noch eine gewisse Logik in der Akquisition von Yahoo, sagte Walden, die für das Digitalgeschäft von Verizon zuständig ist und an der Transaktion eng beteiligt war. Die Idee sei, die Zielgruppe des Konzerns zu erweitern, so dass er mehr Werbeinventar habe. "Die Vorteile dieser Transaktion würden immer noch Sinn machen", sagte sie.

Um sich aus dem Deal zurückzuziehen, muss Verizon vermutlich zeigen, dass der Gesamtwert von Yahoo infolge der beiden Hackerangriffe gesunken ist. Es werde Wochen dauern, ehe der Mobilfunkkonzern eine Entscheidung treffe, sagte Walden weiter.

"Ich muss bestimmte Fakten haben, um eine Entscheidung treffen zu können", sagte sie. "Da gibt es eine Menge Dinge, die wir nicht wissen".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2017 12:45 ET (17:45 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.