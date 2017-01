Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Markit: US-Dienstleister verlieren leicht an Schwung

Die US-Dienstleister haben im Dezember leicht an Schwung verloren. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex fiel nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 53,9 Punkte von 54,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Stand von 53,5 Zähler vorhergesagt. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexrückgang auf 53,4 Punkte berichtet worden.

US-Dienstleister melden stabiles Wachstum

Die Geschäfte der US-Dienstleister sind im Dezember stabil gewachsen. Der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA stagnierte bei 57,2 Punkte, wie das ISM mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 56,5 erwartet. Die Dienstleister machen rund 80 Prozent der US-Wirtschaft aus.

US-Geheimdienste: Russische Führung steht hinter Hackerangriffen

Mehrere US-Geheimdienstchefs haben der russischen Führung eine direkte Einmischung in den Präsidentschaftswahlkampf in den USA vorgeworfen. Nur "Russlands allerhöchste Verantwortungsträger" könnten für den Datendiebstahl und die Daten-Veröffentlichungen während des Wahlkampfs verantwortlich sein, erklärten Geheimdienstdirektor James Clapper, NSA-Chef Michael Rogers und Pentagon-Abteilungsleiter Marcel Lettre in einem gemeinsamen Statement vor einem Senatsausschuss.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe fallen kräftig

In den USA sind in der Woche zum 31. Dezember sehr viel weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt worden. Im Vergleich zur Vorwoche fiel die Zahl auf saisonbereinigter Basis um 28.000 auf 235.000 Anträge, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte November und das zweitniedrigste Niveau seit 1973.

US-Rohöllagerbestände fallen deutlich

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 30. Dezember deutlich stärker als erwartet verringert. Die Lagerbestände fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,1 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten nur einen Rückgang um 2,0 Millionen erwartet.

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Dezember 153.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Dezember ihren Personalbestand aufgestockt. Allerdings fiel der Zuwachs schwächer aus als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 153.000 Stellen.

CSU will EU-Datenaustausch mit Sanktionen erzwingen

Die CSU im Bundestag fordert beim Anti-Terror-Kampf einen intensiveren Datenaustausch in der EU und will nicht kooperierende Staaten notfalls mit Sanktionen belegen. Es gebe bereits eine Menge von rechtlichen Grundlagen zum Datenaustausch, sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt bei der Klausurtagung in Kloster Seeon. Diese müssten aber auch konsequent umgesetzt werden.

Böckler-Stiftung: Tariflöhne 2016 um 1,9 Prozent gestiegen

Die Tariflöhne haben im Jahr 2016 real um 1,9 Prozent zugelegt. Zu diesem Ergebnis kommt das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung bei seiner Bilanz der Tarifpolitik des Jahres 2016. Die Verbraucherpreise sind demnach im vergangenen Jahr lediglich um 0,5 Prozent gestiegen, die Tarifvergütungen dagegen um nominal 2,4 Prozent.

BoE-Chefökonom sagt Rückgang der Konsumausgaben voraus

Der Chefökonom der Bank of England (BoE), Andrew Haldane, hält eine Abschwächung der britischen Wirtschaft für gut möglich. Wenn ein zunehmender Preisdruck die Kaufkraft der Bürger belaste, dürften die Konsumausgaben der Verbraucher nachgeben, sagte Haldane bei einer Gesprächsrunde am Institute for Government, eine unabhängige Denkfabrik.

Irak drosselt Ölförderung um 200.000 Barrel pro Tag

Der Irak hat entsprechend der Einigung der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) seine Ölproduktion gedrosselt. Die Förderung sei von mehr als 4,8 Millionen Barrel pro Tag auf rund 4,6 Millionen heruntergefahren worden, sagte ein Sprecher des irakischen Ölministeriums der Nachrichtenagentur AFP. Der Irak leidet wie andere Förderländer extrem unter den niedrigen Ölpreisen.

Ankara stellt Benutzung von Incirlik durch die USA in Frage

Die Türkei hat die Benutzung des türkischen Stützpunkts Incirlik durch die US-Luftwaffe für Angriffe auf den selbst ernannten Islamischer Staat (IS) in Frage gestellt. "Die Macht, Incirlik zu schließen, bleibt in unseren Händen", sagte der türkische Präsidentensprecher Ibrahim Kalin im Fernsehsender 24TV. Einschränkend fügte er hinzu, dass es im Moment aber "keine Diskussion über eine dringende Neubewertung" gebe.

Lebenslange Haft für zwei Soldaten in erstem Urteil zu Putschversuch in Türkei

Im ersten Urteil zu dem Putschversuch in der Türkei sind zwei Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die beiden Angeklagten seien wegen ihrer Rolle bei dem Umsturzversuch gegen die Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Juli vergangenen Jahres verurteilt worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Institut: Großstädte boomen auch in kommenden 20 Jahren

Die deutschen Großstädte werden Prognosen zufolge auch in den kommenden 20 Jahren boomen, während ländliche Gebiete zunehmend veröden. Allein Berlin wird bis 2035 rund eine halbe Million neue Bewohner hinzugewinnen und dürfte die Vier-Millionen-Marke knacken, wie veröffentlichte Bevölkerungsprognosen des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) für die Städte Berlin, Frankfurt am Main und München zeigten.

