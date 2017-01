Im Konflikt zwischen Europa und den USA über globale Kapitalregeln für Banken ist Insidern zufolge keine schnelle Lösung in Sicht. Die Debatten über das Regelwerk, das in der Branche Basel IV genannt wird, würden sich mindestens bis März hinziehen, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

