Der Smog raubt den Chinesen weiter den Atem. Die Politik bekommt die Luftverschmutzung nur langsam in den Griff, die Menschen verlieren die Geduld. Jetzt steht der Ruf der Regierung auf dem Spiel.

Durchschnittswerte nützen wenig. Und auch der Hinweis nicht, dass sich die Lage insgesamt nicht verschlimmert hat. In China bleiben von diesem Winter wohl keine schönen Tage mit kristallblauem Himmel und 100 Kilometer Sicht bei klirrender Kälte in Erinnerung. Was bleibt, sind die beklemmenden Bilder von Smoglagen mit Werten von 400 bis 500 Mikrogramm Feinstaubbelastung in Peking, während laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) schon Werte ab 25 Mikrogramm als schädlich gelten.

Es sind die Tage der Alarmstufen Orange oder Rot, an denen Fabriken schließen, die Hälfte der Autos stehen bleiben muss und sich die wabernde Suppe, die einen schlechten Nachgeschmack hinterlässt, dennoch nicht verzieht. So war es in dieser Woche. Zum Teil betrug die Sichtweite nur 200 Meter. Autobahnen mussten wegen schlechter Sicht geschlossen werden. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...