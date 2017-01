Trump droht Toyota via Twitter mit Strafzöllen, weil der japanische Konzern ein neues Werk zur Produktion von Corolla-Modellen in Mexiko bauen will. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art des künftigen US-Präsidenten.

