NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag weiter zurückgehalten. Am Ende der Woche steht der wichtige Arbeitsmarktbericht vor der Tür. In den vor Handelsstart veröffentlichten ADP-Daten aus dem Privatsektor sahen die Experten der Helaba zwar leicht freundliche Signale, das Überraschungspotenzial hielten sie aber für begrenzt.

Der Dow Jones Industrial gab bis zwei Stunden vor Handelsende um 0,27 Prozent auf 19 887,46 Punkte nach. Ein weiterer Angriff auf die bisher nicht erreichte Marke von 20 000 Punkten blieb zunächst aus.

Der S&P 500 büßte derweil um 0,13 Prozent auf 2267,84 Punkte ein. An der Nasdaq kletterte der Auswahlindex 100 um 0,47 Prozent auf 4960,28 Punkte nach oben.

Eine Übernahmeofferte trieb die Papiere des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens CEB um rund 21 Prozent auf 74,95 US-Dollar an. Konkurrent Gartner will sich die Übernahme, auf die sich die Verwaltungsräte beider Unternehmen schon geeinigt haben, inklusive Schulden 3,3 Milliarden Dollar kosten lassen. Deren Aktien sanken um über 9 Prozent.

Noch deutlicher abwärts ging es für die Papiere der Warenhausketten Macy's und Kohl's , denen ein überraschend schwaches Weihnachtsgeschäft den Jahresendspurt verhagelt hatte. Beide Unternehmen senkten daher ihre Gewinnprognosen. Macy's will zudem über 10 000 Stellen streichen. Die Anleger zeigten sich geschockt: Während Macy's-Aktien um knapp 14 Prozent absackten, ging es für Kohl's sogar um fast 19 Prozent bergab.

Aktien von Sears hingegen gewannen 2 Prozent. Der ebenfalls in Schwierigkeiten steckende Branchenkollege von Macy's und Kohl's verkauft seine Werkzeugmarke Craftsman an Stanley Black & Decker . Dessen Papiere legten um mehr 1,5 Prozent zu./ag/he

