NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag den stärksten Anstieg seit dem Brexit-Votum im vergangenen Juni verzeichnet. Die Anleger hätten die Risiken eines lustlosen Arbeitsmarktberichts am Freitag abgewogen, und sich den zuletzt wenig gefragten Rentenpapieren zugewandt, hieß es.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,17 Prozent. Fünfjährige Papiere kletterten um 10/32 Punkte auf 100 20/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen gewannen 18/32 Punkte auf 96 23/32 Punkte und rentierten mit 2,37 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren zogen um 1 11/32 Punkte auf 98 3/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,97 Prozent./ag/he

AXC0187 2017-01-05/21:09