FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem lebhaften Handel mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss hat ein Händler von Lang & Schwarz am Donnerstagabend zu berichten gewusst. Deutsche Telekom wurden 1,0 Prozent fester gestellt, nachdem die US-Tochter T-Mobile US am Abend einmal mehr überzeugende Nutzer- und Kundendaten veröffentlicht hatte. Zudem gab der US-Mobilfunkbetreiber Änderung bei den Tarifen bekannt. Nachrichtenlos wurden Deutsche Bank indes 0,5 Prozent höher getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.576 11.585 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2017 16:29 ET (21:29 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.