Auf Erfolg programmiert: Software verstehen und so die Welt verstehen. Gesche Joost, deutsche Internetbeauftragte, sorgt dafür.

3 Einblick6 Standpunkte: Inflation | Italiens Banken | Konjunktur | Wirtschaftskriminalität | Sozialkassen10 Seitenblick: Zehn Jahre iPhone12 Wochenblick: Furcht vor Erpressung | Volkswagen | Prepaid-Karten16 Geldgespräch: Wulf Bernotat

Titel

18 Digitale Aufklärung: Plädoyer für Programmieren als Schulfach | Bildungsministerin Johanna Wanka zur digitalen Schule

Wirtschaft & Politik

26 Innere Sicherheit: Ist der Föderalismus noch zeitgemäß - und hält uns sicher? | Der Verfassungsrechtler Rupert Scholz über Freiheit in Zeiten des Terrors30 Abgaben: Was 2017 an Mehrbelastung auf die Bürger zukommt32 Berlin intern: Die wahrlich seltsame Kandidatenkür der SPD | USA: Ein Besuch bei dem Anwalt, der Präsident Donald Trump juristische Fesseln anlegen will

Der Volkswirt

34 Tarifpolitik: Eine neue Studie vergleicht die Konfliktbereitschaft der Gewerkschaften - ganz vorn liegt die Pilotenvereinigung Cockpit35 Konjunktur: Deutschland Der Earlybird-Frühindikator startet gut ins neue Jahr36 Weltwirtschaft: Große Vermögensverwalter beteiligen sich weltweit an ...

