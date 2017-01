Heptagons RF Digital, GreenTropism und Spectral Engines arbeiten zusammen zum Anbieten einer vollständigen Spektrometer-Lösung für Verbraucher- und industrielle Anwendungen

Heptagon (www.hptg.com) hat heute die neue intelligente Handspektrometer-Lösung des Unternehmens bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die erste Lösung aus Heptagons Familie intelligenter Spektraltechnologien, die sowohl anspruchsvolle industrielle Verwendungszwecke als auch Verbraucheranwendungen anvisiert. Die Lösung erkennt und analysiert zuverlässig gängige organische Materialien aus solchen Bereichen wie Lebensmittel, Gewebe und Stoffe, Landwirtschaft, Umwelt, Medizin und Pharmazeutika, Kosmetika, Petrochemikalien und anderen. Die Lösung liefert dort, wo die menschlichen Sinne versagen, Informationen, die Sicherheit gewährleisten, Qualität steigern sowie Gesundheit und Wohlbefinden verbessern können. Halten Sie das Produkt an ein beliebiges Material, öffnen Sie die intelligente App auf einem iOS- oder Android-Mobilgerät und drücken Sie Start, um das gewünschte Objekt zu prüfen. Ein Infrarot-Reflexionsspektrum wird erfasst, an die Cloud-Datenbank zwecks Analyse gesandt und die Ergebnisse werden unverzüglich mithilfe von Simblee auf dem Smartphone oder Tablet angezeigt.

"Heptagon ist seit Jahren Vorreiter im Bereich mobile optische Komponenten", sagt Dr. Peter Roentgen, Manager von Advanced Research bei Heptagon. "Wir haben Spektrometrie als eine neue Technologie identifiziert, die eines Tages eine neue Innovationswelle bei Mobiltelefonen auslösen kann. Dieses Handspektrometer ist der Vorläufer eines hochminiaturisierten Verbrauchermodells, das derzeit entwickelt wird."

Heutzutage gibt es bereits viele potenziell kommerzielle Anwendungen für Spektrometrie. Heptagons RF Digital Corporation hat in Zusammenarbeit mit Spectral Engines und GreenTropism Heptagons Handspektrometer realisiert. Spectral Engines stellte die integrierte Lichtquelle und den Sensor für Infrarot-Spektroskopie bereit. GreenTropism lieferte die industrieerprobte Material-Wissensdatenbank und die Algorithmen zur Identifizierung von Material und Zusammensetzung. RF Digital verwandelte diese Technologien in den ersten RFduino Footprint Plug-and-Play-Spektrometrie-Baustein der das Simblee Sensoren-Ökosystem erweitert und schuf das Handgerät: von der Projektplanung, dem Produktdesign, der Elektrokonstruktion, der Mobiltechnologie und Cloud bis hin zur Produktfertigung.

"Die heutige Kommerzialisierung des neuen Bereichs der Spektroskopie erfordert eine ausbaufähige Plattform, um in Zukunft neue Materialien hinzufügen sowie Cloud-Interaktionen mit extrem kurzen Latenzzeiten ermöglichen zu können", sagte Armen Kazanchian, Gründer und Präsident von RF Digital. "Simblee ermöglicht drei Millisekunden (3 ms) Latenz, eine ausbaufähige und modulare Benutzeroberfläche sowie die agile Entwicklung von IOT-Produkten, die zur Realisierung des intelligenten Handspektrometers führen, das für zukünftige Materialien bereit ist, und das alles in Rekordzeit."

Das Heptagon Handspektrometer sowie der Simblee Spektrometrie-Baustein werden auf der CES am Stand von Heptagon (Nr. 41354) vorgeführt.

Über GreenTropism

GreenTropism (www.GreenTropism.com) ist ein innovatives Unternehmen, das auf eingebettete Software im Bereich Spektroskopie für den Massenmarkt und die Industrie spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet Branchenfachleuten einfach anzuwendende, prädiktive Algorithmen zur Datenanalyse, die augenblicklich die organische Substanz analysieren und präzise Ergebnisse zur Ausführung jeder App oder jedes Steuerungssystems liefern.

Über Spectral Engines

Spectral Engines Oy (www.SpectralEngines.com) ist ein Hochtechnologieunternehmen, das Spektrometer-Leistung zum Preis eines Sensors anbietet und damit die Spektralsensorik revolutionieren wird. Unsere Sensoren werden neue Möglichkeiten in solchen Bereichen wie Prozess-Spektroskopie, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke sowie Gassensorik erschließen.

Über RF Digital

RF Digital (www.rfdigital.com) entwickelt eine umfassende Produktpalette von vollständig integrierten, qualitativ hochwertigen leistungsfähigen und konfigurierbaren drahtlosen RF-Transmittern, Empfangs- und Sendemodulen und stellt diese passend für beinahe jede Anwendungsart her. Seit über 17 Jahren beliefert RF Digital die Luftfahrt-, öffentliche Sicherheits-, Industrie- und Medizinbranchen mit zuverlässigen drahtlosen Modulen, unterstützt von hervorragenden Supportleistungen. Weitere Informationen über Simblee finden Sie auf www.leyard.com.

Über Heptagon

Heptagon (www.hptg.com) bietet komplette einfach zu handhabende und nahtlose 3D-Bildgebung, Beleuchtung, Sensor- und Konnetivitätslösungen für das Interface of Things™ sowie der innovativen Mobiltechnologie an. Wir ermöglichen, dass Menschen auf neue Weise miteinander interagieren und liefern ihnen Interfacelösungen für eine Welt, in der alles miteinander vernetzt ist. Mit über zwei Milliarden ausgelieferten Einheiten und einer 20-jährigen Führerschaft in der Branche, wenn es um die Miniaturisierung und Integration von komplexen optischen, mechanischen, elektrischen, drahtlosen sowie Software-Systemen geht, bietet Heptagon branchenführende Technologie und Dienstleistungen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern. Getragen durch erstklassige Investoren ist Heptagon ein globales Unternehmen mit Teams in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Kundendienst in Singapur, in der Schweiz, im US-amerikanischen Silicon Valley sowie in Hermosa Beach und darüber hinaus in China und Taiwan.

