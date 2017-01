Der Dollar verliert nach den jüngsten Fed-Aussagen zum US-Arbeitsmarkt - eine für Donald Trumps Wirtschaftsprogramm durchaus positive Entwicklung.

Ein deutlich stärkerer Euro und Kursverluste an der Wall Street hielten Aktien-Anleger vor größeren Engagements ab. Der Dax ging am Donnerstag den zweiten Tage in Folge unverändert mit 11.584,94 Punkten aus dem Handel. Auch der EuroStoxx50 verabschiedete sich mit 3316,47 Zählern in etwa auf dem Schlussniveau vom Mittwoch. "Am Parkett macht sich die Vermutung breit, dass die Verkäufer nach der fast ununterbrochenen Rally der vergangenen Wochen am längeren Hebel sitzen könnten", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Brokerhaus CMC Markets. Anleger in New York wurden von schwachen Arbeitsmarktdaten und unerwarteten Geschäfteseinbußen bei den Kaufhausketten Macy's und Kohls auf dem falschen Fuß erwischt. Zudem machten sie vorsichtige Töne der Notenbank Fed über die wirtschaftliche Entwicklung der USA nervös. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag zu Börsenschluss in Europa 0,5 Prozent im Minus bei 19.843 Punkten. Als Auslöser für das Euro-Plus von mehr als einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...