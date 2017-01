Die Interaspa - die einzige norddeutsche Fachmesse für die Anbauer von Spargel, Gemüse, Beerenobst und für landwirtschaftliche Direktvermarkter findet 2017 am Mittwoch und Donnerstag, 11. und 12. Januar, in Hannover statt. Bildquelle: Shutterstock.com Der Veranstalter Asparagus GmbH hat angekündigt, dass das Angebot in der "Beratermeile" noch einmal...

Den vollständigen Artikel lesen ...