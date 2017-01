Erst Ende 2016 hat Jan-Willem Kaslander die Position des kaufmännischen Leiters übernommen und startet am 1. Januar 2017 bei der Organisation. In seiner Position als kaufmännischer Leiter wird Jan-Willem das Verkaufsteam führen und er hat die Mitverantwortung für die Ausführung der neuen Unternehmensstrategie. Jan-Willem hat eine lange und erfolgreiche Karriere in...

Den vollständigen Artikel lesen ...