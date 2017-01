Eigenständig entwickeltes Infrarotmuster in Verbindung mit Stereoskopie beseitigt Fremdinterferenzen, verbessert die Systemleistung unabhängig von unterschiedlichen Lichtverhältnissen und verringert die rechnerische Komplexität der Stereoskopie, was neue Architekturen ermöglicht

Heptagon (www.hptg.com) gab heute die Einführung von BELICE bekannt, eine Plattform für Beleuchtung zwecks Stereoskopie, einschließlich einer Suite mit fortschrittlichen Algorithmen und Softwarelösungen, welche sehr kostengünstige und hochqualitative 3D-Visualisierung ermöglicht. Das eigenständig entwickelte Infrarot-Punktemuster verringert die rechnerische Komplexität im Vergleich zur passiven Stereoskopie. Dies führt zu einer längeren Batterielaufzeit bei Mobilanwendungen und erhöht die Bildwiederholfrequenz. Die Lösung sorgt für hochqualitative 3D-Visualisierung bei gleichzeitig sehr wettbewerbsfähigen Preisklassen und ermöglicht so den Einsatz von 3D-Visualisierung in neuen Anwendungsbereichen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170105006529/de/

Heptagon BELICE Innovative Miniaturized Illumination Platform for Cost-Efficient High-Quality 3D Vision Stereoscopy (Photo: Business Wire)

"Viele aufstrebende Märkte wie erweiterte und virtuelle Realität, Mobilanwendungen, Drohnen oder IOT-Produkte benötigen kostengünstige, miniaturisierte Technologie zur 3D-Visualisierung", sagte Dr. Erik H. Volkerink, Chief Business Officer von Heptagon. "Die BELICE-Beleuchtungsplattform ermöglicht für die jeweils spezifische Anwendung optimierte, hochgradig konfigurierbare und kostengünstige Stereoskopie, bei gleichzeitiger Vermeidung der Probleme, die durch Infrarotinterferenzen seitens Dritter zustande kommen könnten."

"Der DAQRI Smart Helmet ist ein visionäres Hilfsmittel für die Arbeiter des 21. Jahrhunderts. Als ein führendes Unternehmen im Bereich erweiterte Realität haben wir entschieden, Heptagons fortschrittliche Beleuchtungslösung per Infrarot-Punktemuster zur Optimierung unserer 3D-Kamera zu nutzen", kommentierte Roy Ashok, Chief Product Officer bei DAQRI. "Heptagons Beleuchtungstechnologie ermöglicht 3D-Visualisierung auf äußerst überzeugende Weise."

Die Plattform kann je nach den betreffenden Anwendungsbedürfnissen hinsichtlich der Kosten, der Auflösung, des Beleuchtungsfeldes, der Stromversorgung und der Frequenz optimiert werden. Bei Anwendungen wie Automobilcockpits, Luftfahrtcockpits oder sehr großen Bildschirmen (keine Touchscreens) stellt es eine Herausforderung dar, ein 3D-Visualisierungssystem zu schaffen, das den gewünschten Bereich unter sämtlichen Lichtverhältnissen und mit nur minimalen Schatten abdeckt. Die BELICE-Plattform löst dies durch die Anbringung mehrerer Beleuchtungseinheiten an unterschiedlichen Stellen, um zu gewährleisten, dass der Bereich gut ausgeleuchtet ist, wobei gleichzeitig das eigenständig entwickelte Musterkonzept negative Interferenzen zwischen den Mustern verhindert. Eines der Hauptprobleme für Abbildungssysteme, die auf Infrarot basieren, ist die Interferenz seitens anderer Systeme (etwa andere 3D-Visualisierungssysteme, Überwachungskameras). Das von BELICE eigenständig entwickelte Muster löst dieses Problem, ohne dass die Herstellung von Kommunikationen zwischen den Systemen erforderlich wäre. Hinzu kommt, dass das Muster mittels einer einfachen Schnellen Fourier-Transformation die rasche Identifizierung von Problemen im Freien ermöglicht, indem es eine sich anpassende Stereo-Sicht aktiviert, wobei das Stereoskopiesystem, um im Freien zu funktionieren, sich mehr und mehr vom aktiven Stereo zum passiven hin bewegt.

"Wir freuen uns, die neue BELICE-Plattform einzuführen", sagte Matthias Gloor, Geschäftsführer (General Manager) der Illumination Business Unit. "Das defokussierungsfreie Punktemuster wird durch Heptagons auf Wafer-Ebene realisierte Integration mit in Eigenleistung angepasster Optik erzeugt, und mit seiner hohen Punktedichte bietet BELICE überragende Leistungen."

Das BELICE-Sortiment umfasst auch ein selbst entwickeltes Paket, bei dem die Linse an der Seite eingekapselt ist und so für zusätzlichen Augenschutz sowie für die Unterdrückung der Ableitung von Streulicht sorgt. Das Modul ist sowohl mit modernsten Fertigungsverfahren als auch mit Reflow-Löten kompatibel. Es besitzt eine kompakte Gesamtgröße mit geringer Z-Höhe und kann mit auf Hitzeanwendung basierten Methoden direkt auf das Chuck montiert werden ebenfalls ist es ideal für die Verwendung mit mobilen Geräten geeignet, in Innenräumen ebenso wie im Freien. BELICE erzielt seine hohe optische Effizienz durch die Maximierung thermischer Leitfähigkeit zum optimalen Umgang mit der Hitze.

Um die BELICE-Plattform zu sehen, besuchen Sie bitte den Stand von Heptagon, Nr. 41354 auf der CES.

Über Heptagon

Heptagon (www.hptg.com) bietet komplette, einfach zu handhabende und nahtlose 3D-Bildgebung, Beleuchtung, Sensor- und Konnetivitätslösungen für das Interface of Things™ sowie der innovativen Mobiltechnologie an. Wir ermöglichen, dass Menschen auf neue Weise miteinander interagieren und liefern ihnen Interfacelösungen für eine Welt, in der alles miteinander vernetzt ist. Mit über zwei Milliarden ausgelieferten Einheiten und einer 20-jährigen Führerschaft in der Branche, wenn es um die Miniaturisierung und Integration von komplexen optischen, mechanischen, elektrischen, drahtlosen sowie Software-Systemen geht, bietet Heptagon branchenführende Technologie und Dienstleistungen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu steigern. Getragen durch erstklassige Investoren ist Heptagon ein globales Unternehmen mit Teams in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb und Kundendienst in Singapur, in der Schweiz, im US-amerikanischen Silicon Valley und Hermosa Beach, und darüber hinaus in China und Taiwan.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170105006529/de/

Contacts:

Heptagon

Sher Scholer, +1 415-205-5050

pr@hptg.com