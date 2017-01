KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Forderung nach höherer Steuer auf Fleisch:

"Eine Mehrwertsteuer-Erhöhung auf Fleisch und Milch ist weder jetzt noch in Zukunft durchsetzbar. Das weiß das Umweltbundesamt sicher auch. Gleichwohl ist es richtig, dass die Behörde den Blick auf den Zusammenhang zwischen Finanzpolitik und Umweltzerstörung lenkt. Egal ob bei der Energie-Erzeugung, in Industrie, Landwirtschaft oder Verkehr: Überall fördert der Staat mit direkten Subventionen oder Steuererleichterungen umweltschädliche Produktionsweisen und Technologien. Anschließend versucht er, die Folgen wieder einigermaßen in den Griff zu kriegen. Es ist an der Zeit, dass in Deutschland eine neue Debatte über den Sinn und Unsinn von Subventionen geführt wird."/DP/jha

AXC0012 2017-01-06/05:35