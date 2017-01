Osnabrück (ots) - Union lehnt Vorstoß für "Veggiesteuer" strikt ab



CDU/CSU-Fraktionsvize Connemann: Umweltbundesamt will die Menschen umerziehen - Absage an höhere Mehrwertsteuer für Milch und Fleisch



Osnabrück. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion lehnt eine höhere Mehrwertsteuer für Milch und Fleisch strikt ab. "Nach dem Veggieday soll jetzt die Veggiesteuer kommen. Das ist absurd und wird es mit der Union nicht geben", kritisierte Vize-Fraktionschefin Gitta Connemann (CDU) im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag). Sie reagierte damit auf einen entsprechenden Vorstoß des Umweltbundesamts. Connemann warf der Behörde vor, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes die Bundesbürger umerziehen zu wollen. Wenn Fleisch und Milch mit 19 statt bisher sieben Prozent Mehrwertsteuer belegt würden, wäre dies "ein Schlag in die Magengrube der Verbraucher". Laut Connemann würde der tägliche Einkauf erheblich teurer, dem Klima wäre allerdings nicht gedient. Für mehr als 90 Prozent der Treibhausgasemissionen seien nämlich Verkehr, Industrie und Energie verantwortlich. "Einmal mehr die Landwirte zu Buhmännern zu machen ist zwar einfach, aber zutiefst ungerecht", beanstandete Agrarexpertin Connemann.



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207