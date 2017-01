Trotz der zunehmenden politischen Risiken in der Euro-Zone, vor allem wegen der Präsidentschaftswahl in Frankreich am 23. April, sind die Zinsen für Staatsanleihen weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. In dem Umfeld bleiben Immobilien sehr begehrt. Iris Schöberl, Managing Director bei BMO Real Estate Partners Deutschland, kommentiert das Immobilienjahr 2016 und gibt einen Ausblick auf 2017. ...

