Das kanadische Unternehmen Enercare Inc. (ISIN: CA29269C2076, TSE: ECI) wird eine monatliche Dividende in Höhe von 0,077 kanadischen Dollar (CAD) an seine Investoren auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern 0,924 CAD aus. Die Zahlung erfolgt am 31. Januar 2017 (Record date: 16. Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...