The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USU2339CCQ97 DAIMLER FIN.N.A.17/27REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1511910025 INTU (JE) TWO 16/22 CV BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1526063893 SHOUGANG 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1547492410 EIB EUR. INV.BK 17/27 MTN BD01 BON MXN N

CA XFRA XS1548410080 DNB BOLIGKRED. 17/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1548413696 EIB EUR.INV.BK 17/20 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1548422846 BASF MTN 17/25 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1548436473 BMW FIN. NV 17/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1548436556 BMW FIN. NV 17/21 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1548444816 SANTANDER ISS.17/27 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1548458014 ABN AMRO 17/32 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1548493946 ABN AMRO 17/37 MTN BD01 BON EUR N

CA BGD XFRA AU000000ZNT3 ZENITAS HEALTHCARE LTD EQ00 EQU EUR N

CA S5L XFRA CA8536061010 STANDARD LITHIUM LTD EQ00 EQU EUR N

CA ADSE XFRA DE000A2DANZ8 ADIDAS AG NA O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA ZGV2 XFRA US3743963072 GEVO INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N