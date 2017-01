The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA BD35 XFRA DE0001137552 BRD USCHAT.AUSG.16/13 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB0CY1 LB.HESS-THR.NK IS.E647 BD00 BON EUR N

CA XFRA US302154BD08 EXP.IMP.BK KOREA 12/17 BD00 BON USD N

CA XFRA USU2339CAT54 DAIMLER FIN.N.A.12/17REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0729188606 LLOYDS BANK 12/17 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT000B048947 UNICR.BK AUS. 11-17 117 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB66H9 NORDLB 2 PHASEN-BD. 04/12 BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167CQ44 ASIAN DEV. BK 14/17 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US06366QW868 BK MONTREAL 2017 MTN BD01 BON USD N