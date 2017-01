The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.01.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2DAR24 K.F.W.ANL.V.17/2024 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JU78 DEKA USD STUFENZINS 17/20 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0JU86 DEKA USD STUFENZINS 17/27 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DK0JVA9 DEKA AUD FESTZINS 17/19 BD01 BON AUD N

CA XFRA DE000HLB4BL2 LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4CU1 LB.HESS.-THR.IS.01B/2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6JG7 HSH NORDBANK MZC 1 17/20 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQ06 LBBW STUFENZINS 17/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQS3 LBBW GM-FLOATER 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DQT1 LBBW GM-FLOATER 17/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB87V6 NORDLB GELDM.FRN 02/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0440609339 CAIXABANK 17-27 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013230943 VALEO SA 17-23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA IE00BV8C9B83 IRLAND 17/37 BD01 BON EUR N

CA XFRA US05581LAB53 BNP PARIBAS 17/24MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US06738EAS46 BARCLAYS 17/23 BD01 BON USD N

CA XFRA US172967LF65 CITIGROUP INC. 2020 BD01 BON USD N

CA XFRA US22536PAB76 CREDIT AGR.LDN 17/27 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US345397YE71 FORD MOTOR CRED. 17/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US345397YF47 FORD MOTOR CRED.17/20 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US345397YG20 FORD MOTOR CRED. 17/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US63254AAU25 NATL AUSTR. BK 2022 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USH3698DAR55 CRED.SUISSE GRP 17/28REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU2339CCM83 DAIMLER FIN.N.A.17/20REGS BD01 BON USD N