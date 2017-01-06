FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 09.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 09.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
BBVA XETR US05946K1016 BCO BIL.VIZ.ARG.ADR EO,-4 0.080 EUR
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