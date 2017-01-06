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ST JUDE MEDICAL INC 1-Woche-Intraday-Chart
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BIOFRONTERA AG
BIOFRONTERA AG Chart 1 Jahr
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BIOFRONTERA AG3,139-1,29 %
ST JUDE MEDICAL INC76,82-0,55 %
ZENITAS HEALTHCARE LIMITED0,027+12,50 %