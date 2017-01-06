FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.01.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
JUD XFRA US7908491035 ST.JUDE MEDICAL INC.DL-10
B8F XFRA DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.
XFRA AU000000BGD2 BGD CORPORATION LTD.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
JUD XFRA US7908491035 ST.JUDE MEDICAL INC.DL-10
B8F XFRA DE0006046113 BIOFRONTERA AG NA O.N.
XFRA AU000000BGD2 BGD CORPORATION LTD.