New York - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag weiter zurückgehalten. Am Ende der Woche steht der wichtige Arbeitsmarktbericht vor der Tür. In den vor Handelsstart veröffentlichten ADP-Daten aus dem Privatsektor sahen die Experten der Helaba zwar leicht freundliche Signale, das Überraschungspotenzial hielten sie aber für begrenzt.

Der Dow Jones Industrial gab letztlich um 0,21 Prozent auf 19'899,29 Punkte nach. Ein weiterer Angriff auf die bisher nicht erreichte Marke von 20 000 Punkten blieb zunächst aus.

Der S&P 500 büsste derweil 0,08 Prozent auf 2269,00 Punkte ein. An der Nasdaq gewann der Auswahlindex 100 dagegen weitere 0,56 Prozent auf 4964,95 Punkte. Das ist der bisher höchste Schlusskurs.

Der Index wurde angeführt von den Papieren von Alexion mit ihrem satten Kurssprung um 9,5 Prozent. Das auf seltene lebensbedrohliche Erkrankungen konzentrierte Biotechunternehmen sieht nach einer internen Überprüfung keine Notwendigkeit, die in der Vergangenheit publizierten Umsatzzahlen zu korrigieren. Das Unternehmen litt zuletzt unter Zweifeln an den Erlösen mit seinem Medikament Soliris sowie dem Abschied von Unternehmens- und Finanzchef an einem Tag.

Eine Übernahmeofferte trieb die Papiere des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens CEB um knapp 21 Prozent auf ...

