In der Marktforschungsbranche bahnt sich eine milliardenschwere Übernahme an: Gartner will die auf Wirtschaftsanalysen spezialisierte CEB für 2,6 Mrd. $ kaufen. Der Preis soll in bar und in Aktien gezahlt werden. Insgesamt wird die Offerte mit 77,25 $ je Aktie bewertet. Die Transaktion soll in der ersten Hälfte diesen Jahres abgeschlossen werden. Zusammen kämen die beiden Unternehmen auf einen Jahresumsatz von 3,3 Mrd. $. Insgesamt 13.000 Mitarbeiter würden sich dann weltweit um Kunden in 100 Ländern kümmern.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info