NEW YORK (Dow Jones)--Der Mobilfunkanbieter T-Mobile US hat im vierten Quartal sein Kundenwachstum unerwartet stark fortgesetzt. Die US-Tochter der Deutschen Telekom gewann im Weihnachtsquartal 1,2 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden, darunter 933.000 neue Telefon-Vertragskunden. Analysten der Citigroup sagten, dies sei besser als am Markt erwartet worden sei. Es sei prognostiziert worden, dass der Konzern in dem Dreimonatszeitraum 1,1 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden und 900.000 Telefon-Vertragskunden gewinnen dürfte.

T-Mobile US ist der Wachstumstreiber bei der Deutschen Telekom. T-Mobile steigerte im dritten Quartal seinen Umsatz um satte 17 Prozent, beim bereinigten operativen Gewinn stand sogar ein Plus von fast 27 Prozent zu Buche. In den USA verdient die Telekom mit 2,16 Milliarden Euro schon fast so viel wie in Deutschland (2,25 Milliarden Euro). T-Mobile US ist seit geraumer Zeit der am schnellsten wachsende Anbieter unter den großen US-Mobilfunkkonzernen wie Verizon oder AT&T.

January 06, 2017 00:56 ET (05:56 GMT)

