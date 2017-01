Die CSU sieht sich auch nach der Bundestagswahl als wahrscheinliche Regierungspartei. Doch mit den Grünen will man wirklich nicht zusammen regieren.

Stark fühlen sich die Christsozialen bei ihrer Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon. Unter normalen Umständen werde man bei der Bundestagswahl im Herbst 2017 zusammen mit der CDU ein Ergebnis zwischen 35 und 40 Prozent einfahren, hört man in den Gemäuern des früheren Benediktinerklosters. Natürlich gebe es Unwägbarkeiten - ein neuer Zwist unter den Schwesterparteien, ein unbedachtes Interview oder eine Katastrophe -, die das Wählerverhalten noch in letzter Minute beeinflussen können. Doch das sind Könnte-, Würde-, Hätte-Sätze, die die CSUler nicht davon abhalten, an eine andauernde Regierungsbeteiligung auf Bundesebene zu glauben und schon mal über mögliche Koalitionspartner nachzudenken.

Da gibt es gewiss den aktuellen Partner SPD, und angesichts der Wählerbefragungen gilt eine Fortsetzung der schwarz-roten Koalition für eine ziemlich wahrscheinliche, wenn auch wenig prickelnde Variante. ...

