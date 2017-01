Medienmitteilung

SHL gibt neuen Chief Technology Officer bekannt

Tel Aviv / Zürich, 6. Januar 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) («SHL»), ein führendes Unternehmen in der Vermarktung und Entwicklung innovativer persönlicher Telemedizinlösungen, hat heute angekündigt, dass Hr. Yoni Dagan per 11. Februar 2017 neuer Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens wird.

Yoni Dagan wird von medCPU zu SHL Telemedicine stossen, einem Unternehmen mit Sitz in den USA, dessen Entscheidungsunterstützungssoftware und -dienstleistungen klinische Krankheitsbilder erfassen und analysieren, und zwar aus unstrukturierten Notizen und Tonaufnahmen von Medizinern sowie aus in elektronische Patientenakten eingegebene, strukturierte Dokumentationen. Bei medCPU leitete Yoni Dagan die R&D Gruppe mit mehr als 30 Technikern und Ingenieuren, welche in Tel Aviv basiert ist und R&D-, Integrations-, QA- und Algorithmen-Teams umfasst. Er verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrungen als Technologie-Experte, spezialisiert auf Medizinprodukte und multidisziplinäre Systeme sowie die Leitung fachübergreifender Projekte. Vor seiner Funktion bei medCPU war er als Vice President für Forschung und Entwicklung bei PulmOne Advanced Medical Devises und als CTO für Sleep Rate tätig, wo er jeweils Teams leitete, die neue Medizinprodukte und -technologien entwickelten. Yoni Dagan erwarb einen MSc und einen Bsc in Biomedizintechnik sowie einen MBA von der Universität Tel Aviv. Er ist Mitglied des Medizinprodukte-Standard-Komitees des Israelischen Instituts für Standards.

Yuval Shaked, CEO von SHL, sagte: «Yoni Dagan ist ein angesehener Technologie-Vordenker in den Be-reichen Medizin und Gesundheit und verfügt über grosses Wissen zu zahlreichen Aspekten der klinischen Behandlung von Patienten. Ausserdem verfügt er über einen hervorragenden Leistungsausweis in der Unterstützung von Unternehmen, damit diese das kommerzielle Potenzial der firmeneigenen Wissens- und Innovationsplattformen voll ausschöpfen können. Wir freuen uns, dass Yoni zu uns stösst und setzen die Umsetzung unseres ambitionierten Zieles fort, ein globaler Leader im Markt der Telemedizin zu werden.»

Über SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher Telemedizinsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, den USA und in der Region Asien-Pazifik in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange und mit einem ADR Programm OTC in den USA kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Swiss Security No.: 1128957). Weitere Informationen unter (www.shl-telemedicine.com: http://www.shl-telemedicine.com/).

