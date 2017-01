Aeolus Capital Management Ltd. ("Aeolus") hat heute den Abschluss der früher angekündigten, anvisierten Transaktion zwischen Aeolus und Elliott Management Corporation ("Elliott") bekannt gegeben, derzufolge Elliott Associates, L.P. und Elliott International, L.P., zwei von Elliott verwaltete Fonds, die Mehrheitsbeteiligung an Aeolus und seinen verwandten Einheiten erworben haben.

Elliott erwarb seine Mehrheitsbeteiligung von Peter Appel, dem Gründer von Aeolus, und Allied World Assurance Company ("Allied World"), einem Investor in Aeolus seit Dezember 2012. Peter Appel hat einen bedeutenden Minderheitsanteil an Aeolus behalten und wird als sein Non-Executive Chairman dienen. Allied World hat ebenfalls einen Minderheitsanteil behalten und wird weiterhin beträchtliches Kapital für die von Aeolus verwalteten Investorinstrumente bereitstellen. Die Mitglieder der Unternehmensspitze von Aeolus unter Leitung von Andrew Bernstein, Chris Grasso, Trevor Jones und Frank Fischer werden ihre aktuellen Positionen weiterhin bekleiden und ihre gesamte Beteiligungsquote am Kapital des Unternehmens behalten.

Aeolus Capital Management Ltd. verwaltet Kapital im Namen von Investoren, die ein Interesse an den hochwertigen risikobereinigten Renditen und Diversifizierungsvorteilen haben, die aus der Investition in den Markt für Katastrophenrückversicherungen und Retrozession entstehen. Aeolus hat seinen Sitz in Bermuda, einem globalen Rückversicherungsmarkt, und zu seinen Kapitalgebern zählen einige der anspruchsvollsten Investoren der Welt. Aeolus verfügt derzeit über etwa drei Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen. Seit seiner Gründung haben Aeolus und sein Vorgänger, Aeolus Reinsurance Ltd., über 25 Milliarden US-Dollar für den Rückversicherungs- und Retrozessionsmarkt bereitgestellt.

Die Elliott Management Corporation verwaltet zwei Multi-Strategie-Hedgefonds, die zusammen ein verwaltetes Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar umfassen. Der Vorzeigefonds des Unternehmens, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der ältesten Fonds unter kontinuierlicher Verwaltung. Zu den Investoren der Elliott-Fonds gehören Rentenversicherungen, Staatsfonds, Schenkungen, Stiftungen, Fonds von Fonds, hochvermögende Einzelpersonen und Familien sowie Mitarbeiter der Firma.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

