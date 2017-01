FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ETWAS TIEFER - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach der Dezember-Rally vorsichtig. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,08 Prozent tiefer auf 11 576 Punkten. Zum Wochenbeginn hatte der deutsche Leitindex noch an den starken Schlussspurt von 2016 angeknüpft. Seither ist das Börsenbarometer aber auf Richtungssuche.

USA: - DOW JONES LEICHT IM MINUS - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag weiter zurückgehalten. Am Ende der Woche steht der wichtige Arbeitsmarktbericht vor der Tür. In den vor Handelsstart veröffentlichten ADP-Daten aus dem Privatsektor sahen die Experten der Helaba zwar leicht freundliche Signale, das Überraschungspotenzial hielten sie aber für begrenzt.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - An den wichtigsten asiatischen Börsen hat sich am Freitag keine klare Richtung gezeigt. Während der japanische Nikkei 225 mit einem Minus von 0,3 Prozent aus dem Handel ging, legte der Hang Seng zuletzt um 0,16 Prozent zu. Thema an Asiens Börsen ist vor allem der auf hohem Niveau schwächelnde US-Dollar.

DAX 11.584,94 0,01% XDAX 11.575,89 -0,12% EuroSTOXX 50 3.316,47 -0,03% Stoxx50 3.051,81 0,12% DJIA 19.899,29 -0,21% S&P 500 2.269,00 -0,08% NASDAQ 100 4.964,95 0,56% Nikkei 225 19.454,33 -0,3%

RENTEN: - ABWÄRTSRISIKEN - "Ein robust zu erwartender Arbeitsmarktbericht dürfte den Rentenmarkt in Schach halten", schreibt die Helaba am Freitagmorgen in einem Kommentar. Den Handel erwarten die Experten zwischen 162,50 und 164,50 Punkten.

Bund-Future 163,61 0,20%

DEVISEN: - EURO LEICHT SCHWÄCHER - Der Kurs des Euro hat sich am Freitagmorgen trotz leichten Verlusten deutlich über der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,0582 Dollar. Am Donnerstag hatte sie noch um die 1,06 Dollar gependelt. Am Dienstag war sie mit 1,0341 Dollar indes noch auf den tiefsten Stand seit 2003 gefallen.

(Alle Kurse 7:11 Uhr) Euro/USD 1,0582 -0,16% USD/Yen 115,94 0,32% Euro/Yen 122,69 0,16%

ROHÖL - LEICHT IM MINUS - Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 56,78 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar sank um 10 Cent auf 53,66 Dollar.

Starke Impulse blieben am Morgen aus. Am Donnerstag hatten die Rohölpreise auf neue Lagerdaten aus den USA zunächst mit Verlusten reagiert, die aber zügig wieder wettgemacht wurden.

Im Fokus stehen am Markt nach wie vor die vom Ölkartell Opec und elf anderen Förderstaaten angekündigten Produktionskürzungen, die seit Jahresanfang gelten. Mit der Absprache sollen die Ölpreise angehoben werden. Bisher deuten Ankündigungen aus mehreren Ländern darauf hin, dass die Absprache eingehalten wird.

