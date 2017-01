Das Wertpapier der Deutschen Post hat zu Jahresbeginn einen wahren Kick-Start hingelegt und sich gleichwohl frische Jahreshochs erobert - damit setzt die Aktie das Kaufsignal aus 2015/2016 weiter um und ist noch lange nicht am Ende angekommen.

Bereits in 2007 markierte die Aktie der Deutschen Post ein Jahreshoch bei 26,33 Euro, kam anschließend jedoch ins Straucheln und fiel im Zuge der Finanzkrise auf ein Verlaufstief von 6,60 Euro bis März 2009 zurück. Anschließend erfolgte eine erste Erholungswelle an 14,00 Euro, nach einem kurzfristigen Pullback ging es schließlich über die kommenden Jahre hinweg bis März 2015 zurück an die Hochs aus 2007 wieder aufwärts. An dieser Stelle setzte eine recht volatile Konsolidierungsbewegung ein, dessen Tiefpunkt bis Februar 2016 auf ein Niveau von 19,54 Euro abwärts reichte. Dieser Support markierte jedoch zeitgleich auch den Startschuss für eine deutliche Erholungsbewegung im abgelaufenen Jahr und brachte die Notierungen wie bereits im November 2016: "Deutsche Post: Kaufwelle könnte bald starten!" erwartet bis an die Hochs aus 2015 aufwärts. Unterdessen haben Marktteilnehmer aber zwischen 2015 und 2016 eine inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie ...

