DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL



REGENERON PHARMAC. RGO US75886F1075 BAW/UFN

GOLDEN REIGN RES. GQR CA38116E1007 BAW/UFN