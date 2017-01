FEIERTAGSHINWEIS

Freitag: In Österreich ruht der Aktienhandel wegen des Feiertags "Heilige Drei Könige'".

Montag: In Japan ruhen die Finanzmärkte wegen des Feiertags "Tag der Volljährigkeit".

TAGESTHEMA

Das robuste Jobwachstum in den USA dürfte im Dezember angehalten haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 183.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote erwarten die Volkswirte einen Anstieg von 4,6 auf 4,7 Prozent. Im November waren 178.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Anleger richten ihre verstärkte Aufmerksamkeit vor allem deshalb auf den US-Arbeitmarkt, weil sie darin einen Indikator für die Zinspolitik der Federal Reserve sehen. Sollte sich der Jobaufbau in dem gleichen Ausmaß wie in den Vormonaten fortsetzen, dürften die Währungshüter in diesem Jahr die Zinszügel weiter anziehen. Postbank-Ökonom Heinrich Bayer rechnet damit, dass die Einstellungsneigung der US-Betriebe im Zuge der zuletzt deutlichen Stimmungsaufhellung gestiegen ist. Er erwartet für Dezember deshalb einen Zuwachs um 200.000 Jobs. Die Experten der BHF-Bank sehen einen "trendmäßigen Beschäftigungszuwachs" voraus. Im Dezember könnten dem gleitenden Dreimonatsdurchschnitt entsprechend 175.000 Personen auf die Gehaltslisten gekommen sein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Einzelhandelsumsatz November und Schätzung für das Gesamtjahr 2016 saisonbereinigt real PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +2,5% gg Vm 08:00 Auftragseingang November saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +4,9% gg Vm -EU 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember PROGNOSE: +0,42 zuvor: +0,42 11:00 Index Wirtschaftsstimmung Dezember Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 106,9 zuvor: 106,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,3 zuvor: -1,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -5,1 Vorabschätzung: -5,1 zuvor: -6,2 11:00 Einzelhandelsumsatz November Eurozone PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm -US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -45,60 Mrd USD zuvor: -42,60 Mrd USD 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +183.000 gg Vm zuvor: +178.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: -0,12% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -2,4% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.264,00 -0,01% Nikkei-225 19.441,11 -0,41% Shanghai-Composite 3.160,88 -0,14% INDEX zuletzt +/- % DAX 11.584,94 +0,01% DAX-Future 11.572,50 -0,14% XDAX 11.575,89 -0,12% MDAX 22.282,17 +0,11% TecDAX 1.839,03 +0,16% EuroStoxx50 3.316,47 -0,03% Stoxx50 3.051,81 +0,12% Dow-Jones 19.899,29 -0,22% S&P-500-Index 2.269,00 -0,08% Nasdaq-Comp. 5.487,94 +0,20% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,61% +32

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die erste Woche ist am europäischen Aktienmarkt bislang vergleichsweise ruhig verlaufen. Während sich die Indizes die vergangenen beiden Tage kaum von der Stelle bewegt haben, dürfte sich an dem Muster am Freitagvormittag nichts ändern. An der Börse wird auf die US-Arbeitsmarktdaten am frühen Nachmittag gewartet. Nachdem die ADP-Daten am Vortag knapp geliefert hatten, wird den Daten allerdings nur ein geringes Überraschungspotenzial zugebilligt. Die Nachrichtenlage von Unternehmensseite ist weiterhin dünn. Dies könnte sich in der kommenden Woche ändern, wenn die ersten Unternehmen ihre Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Hier achtet der Markt insbesondere auf den Ausblick auf 2017. Freundliche Töne schlug bereits der südkoreanische Elektronikriese Samsung an, der ungeachtet des Rückrufs des Galaxy Note 7 für das vierte Quartal von dem stärksten Gewinn seit drei Jahren ausgeht. In diesem Umfeld werden der DAX wie auch der Euro-Stoxx-50 mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet.

RÜCKBLICK: Knapp behauptet - Nachdem Bankenaktien zu Beginn des Jahres die größten Gewinner waren, wurden die als defensiv geltenden Papiere aus dem Gesundheitssektor und der Telekombranche favorisiert. "Wir sehen, dass sich die Kunden etwas vorsichtiger positionieren", so ein Aktienhändler auch mit Blick auf den Freitag, wenn der womöglich richtungweisende US-Arbeitsmarktbericht für Dezember veröffentlicht wird. Für den Index des Einzelhandelssektors ging es mit am stärksten nach unten. Nachdem die britische Bekleidungskette Next am Mittwoch negativ überraschte, kamen aus den USA düstere Nachrichten von Macy's und Kohl's, die beide mit enttäuschenden Geschäften zu kämpfen haben. Beide Aktie reagiertn darauf mit starken Kursverlusten. Tesco fielen um rund 3 Prozent, Inditex um 1,6 und Sainsbury um 0,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Unverändert - Deutsche Bank gaben um 0,8 Prozent nach, nachdem sie anfangs noch zu den stärksten Gewinnern gehört hatten. Gekauft wurden dagegen Immobilienwerte, nachdem die Analysten der BNP Exane den Sektor unter die Lupe genommen hatten. So stiegen nach Hochstufungen Vonovia 2 Prozent, Deutsche Wohnen 2,6 Prozent und LEG um 2,4 Prozent und der Sektorindex um 1 Prozent. Im SDAX stiegen VTG um 7,2 Prozent auf den höchsten Stand ihrer Börsengeschichte. Bei hohen Umsätzen ging es für die Aktie von Solarworld um 50 Prozent nach oben. "Nachrichten gibt es keine", meinte ein Aktienhändler. Alles hänge am Ausgang des für Solarworld mutmaßlich existenzbedrohenden Rechtsstreits mit dem Siliziumlieferanten Hemlock. "Die Aktie ist nur etwas für Zocker", ergänzte er. Dürr verloren 4,5 Prozent. Weil der US-Automobilhersteller Ford den Bau einer neuen Fertigungsstätte in Mexiko abgeblasen hat, verliert Dürr den Auftrag für die ursprünglich geplante Lackiererei, wie die Analysten von Baader-Helvea betonten.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): -0,1% auf 11.576 Pkt - Dt. Telekom gesucht

Deutsche Telekom wurden 1,0 Prozent fester gestellt, nachdem die US-Tochter T-Mobile US am Abend einmal mehr überzeugende Nutzer- und Kundendaten veröffentlicht hatte. Zudem gab der US-Mobilfunkbetreiber Änderung bei den Tarifen bekannt. Nachrichtenlos wurden Deutsche Bank indes 0,5 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Nach der Rally im Schlepptau der Wahl des designierten US-Präsidenten Donald Trump sahen immer mehr Marktakteure die Notwendigkeit einer Korrektur. Außerdem steht am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, im Vorfeld dieser Daten halten Anleger ihr Pulver gerne trocken. Dies galt am Donnerstag umso mehr, weil das Fed-Protokoll am Vortag ein hohes Maß an Verunsicherung über den Trump-Kurs offenbart hatte. Laut Händlern wurden daher am gesamten Finanzmarkt einige typische "Trump"-Transaktionen zurückgenommen. So wurden zyklische Aktien wie jene aus dem Bankensektor zu Gunsten eher defensiver Werte verkauft. Die Daten des Tages lieferten kein einheitliches Bild und taugten daher auch kaum als Impulsgeber. Unternehmensseitig kamen negative Nachrichten aus dem Einzehandelssektor. Macy's kündigte nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft an, bis zu 10.000 Stellen zu streichen. Die Aktie rutschte um 13,9 Prozent ab. Kohl's stürzten um 19 Prozent ab. Der Einzelhändler hatte den Gewinnausblick gesenkt. Auch andere Titel aus der Branche wurden davon belastet. Monsanto legten um 0,2 Prozent zu. Der Planzenschutzhersteller war wie erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt. CEB wird vom Marktforscher Gartner übernommen, CEB haussierten um 20,9 Prozent, Gartner stürzten um 11 Prozent ab.

Die Verunsicherung, die aus dem Fed-Protokoll herauszulesen war, trieb neben Gold auch US-Renten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab um 9 Basispunkte nach auf 2,35 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit dem 7. Dezember. Die Rendite 30-jähriger Titel bewegte sich gar auf Fünfwochentief.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18:35 EUR/USD 1,0580 -0,2% 1,0602 1,0596 EUR/JPY 122,63 +0,2% 122,37 122,36 EUR/CHF 1,0705 +0,0% 1,0704 1,0711 GBP/EUR 1,1700 -0,0% 1,1712 1,1706 USD/JPY 115,91 +0,4% 115,44 115,47 GBP/USD 1,2377 -0,3% 1,2416 1,2404

Auch am Devisenmarkt steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht im Blick. Sollte er enttäuschen, könnte die jüngste Aufwärtsbewegung von Euro und Yen zum Dollar noch weiterlaufen. Junichi Ishikawa von IG Securities mutmaßt sogar, dass der Euro dann den Widerstand bei 1,08 Dollar testen könnte. Am Freitagmorgen kann der Euro das Gros seiner Vortagsgewinne halten und tendiert knapp unterhalb von 1,06 Dollar.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 06, 2017 01:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.