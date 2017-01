Von Jonathan D. Rockoff

NEW YORK (Dow Jones)--Der französische Pharmakonzern Sanofi und sein Partner Regeneron Pharmaceuticals dürfen nach einem Gerichtsbeschluss zunächst ihr Arzneimittel gegen Hypercholesterinämie Praluent nicht auf dem US-Markt anbieten. Das Medikament verletze das Patenrecht des Pharmakonzerns Amgen, das mit Repatha ein ähnliches Mittel am Start hat. Ein Bundesgericht im US-Bundesstaat Delaware entschied weiter, die Anordnung trete in 30 Tagen in Kraft. Bis dahin hätten die Parteien die Möglichkeit, entweder weitere rechtliche Schritte einzuleiten oder den Streit beizulegen. Sanofi und Regeneron Pharmaceuticals kündigten umgehend nach dem Richterspruch an, in Berufung gehen zu wollen.

Praluent ist ein humaner monoklonaler Antikörper aus einer neuen Wirkstoff-Gruppe, den PCSK9-Inhibitoren (Hemmer) und wurde wie das Amgen-Medikament Repatha, aus der gleichen Wirkstoff-Gruppe, 2015 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Der Absatz der Mittel verlief zuletzt schleppend, weil Krankenkassen davor zurückschreckten, das teuere Medikament zu bezahlen. Analysten rechnen allerdings damit, dass die Mittel durchaus das Zeug zum Verkaufserfolg haben könnten. So schätzt RBC Capital Markets, der Jahresumsatz von Repatha könnte sich sogar auf bis zu 4 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln - allerdings nur, wenn keine Konkurrenz am Start ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2017 01:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.