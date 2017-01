TelAviv/Zürich (awp) - Das israelische Unternehmen SHL Telemedicine erhält mit Yoni Dagan einen neuen Chief Technology Officer (CTO). Dagan tritt seine Stelle per 11. Februar an, wie SHL am Freitag mitteilt. Das an der Schweizer Börse kotierte Telemedizin-Unternehmen hatte im Oktober 2016 mitgeteilt, dass der bisherige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...