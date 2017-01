DELAWARE (dpa-AFX) - Der weltweit größte Biotech-Konzern Amgen hat im Streit um seinen Cholesterin-Senker Repatha einen juristischen Etappensieg errungen. Ein US-Gericht in Delaware ordnete am Donnerstag an, dass der französische Pharmakonzern Sanofi und sein US-Partner Regeneron den Verkauf ihres Konkurrenzproduktes Praluent stoppen müssen. Das Medikament verletze Patentrechte von Amgen, hieß es zur Begründung.

Sanofi kündigte postwendend an, in Berufung zu gehen. "Wir sind seit langem der Meinung, dass Amgens Patentansprüche hinfällig sind", sagte Sanofi-Vorstand Karen Linehan laut Mitteilung.

Amgen-Aktien stiegen im nachbörslichen US-Handel um mehr als fünf Prozent. Regeneron-Anteilsscheine gaben hingegen um mehr als ein Prozent nach. Experten rechnen bisher bei Praluent mit einem Umsatz von mehr als zwei Milliarden US-Dollar bis 2020./he/she/stb

ISIN US0311621009 FR0000120578

AXC0030 2017-01-06/08:09