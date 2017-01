DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

Montag: In Japan ruhen die Finanzmärkte wegen des Feiertags "Tag der Volljährigkeit".

TAGESTHEMA

Das robuste Jobwachstum in den USA dürfte sich im Dezember fortgesetzt haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen rechnen mit einem Stellenplus von 183.000 außerhalb der Landwirtschaft. Bei der Arbeitslosenquote erwarten die Volkswirte einen Anstieg von 4,6 auf 4,7 Prozent. Im November waren 178.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Anleger richten ihre verstärkte Aufmerksamkeit vor allem deshalb auf den US-Arbeitmarkt, weil sie darin einen Indikator für die Zinspolitik der Federal Reserve sehen. Sollte sich der Jobaufbau in dem gleichen Ausmaß wie in den Vormonaten fortsetzen, dürften die Währungshüter in diesem Jahr die Zinszügel weiter anziehen. Postbank-Ökonom Heinrich Bayer rechnet damit, dass die Einstellungsneigung der US-Betriebe im Zuge der zuletzt deutlichen Stimmungsaufhellung gestiegen ist. Er erwartet für Dezember deshalb einen Zuwachs um 200.000 Jobs. Die Experten der BHF-Bank sehen einen "trendmäßigen Beschäftigungszuwachs" voraus. Im Dezember könnten dem gleitenden Dreimonatsdurchschnitt entsprechend 175.000 Personen auf die Gehaltslisten gekommen sein.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz November PROGNOSE: -45,60 Mrd USD zuvor: -42,60 Mrd USD 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +183.000 gg Vm zuvor: +178.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,6% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: -0,12% gg Vm 16:00 Auftragseingang Industrie November PROGNOSE: -2,4% gg Vm zuvor: +2,7% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.264,00 -0,01% Nikkei-225 19.454,33 -0,34% Hang-Seng-Index 22.513,55 +0,25% Kospi 2.049,12 +0,35% Shanghai-Composite 3.158,68 -0,21% S&P/ASX 200 5.755,60 +0,04%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Wochenausklang lässt sich an den ostasiatischen Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen. Ansonsten prägt Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten den Handel, die später am Freitag veröffentlicht werden, wenn die asiatischen Börsen längst geschlossen haben. In Tokio drückte der zum Dollar festere Yen die Aktien exportorientierter Unternehmen. Der australische Aktienmarkt zeigte sich unbeeindruckt davon, dass die Handelsbilanz des Landes im November überrraschend erstmals seit Anfang 2014 wieder einen Überschuss aufwies. Es gebe Befürchtungen dass es sich um einen Ausreißer handeln könnte. Der Kurs des japanischen Automobilkonzerns Toyota fällt um 1,6 Prozent. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte auf Twitter gedroht, Fahrzeuge des Typs Corolla mit Einfuhrzöllen zu belegen, die Toyota in einem neuen Werk in Mexiko bauen will. Der Kurs von Mazda, die ebenfalls ein Werk in Mexiko hat, gibt um 3,1 Prozent nach.

US-NACHBÖRSE

Ein Sieg in einem Patentstreit (siehe Meldungen seit Vortag, 20.00 Uhr) hat der Aktie von Amgen am Donnerstag im nachbörslichen Handel Auftrieb gegeben. Die Amgen-Aktie stieg daraufhin auf der Handelsplattform nasdaq.com um 3,9 Prozent. Regeneron fielen um 1,1 Prozent. Die Aktien des Bekleidungsanbieters Gap sprangen um 8,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte im Weihnachtsgeschäft ein Umsatzwachstum verbucht und seine Gewinnziele erhöht. Die Zahlen war auch deshalb sehr positiv aufgenommen worden, weil zuvor mehrere Einzelhandelsunternehmen negativ überrascht hatten. T-Mobile zeigten sich kaum verändert. Die US-Tochter der Deutschen Telekom hatte im vierten Quartal mehr Kunden als erwartet gewonnen (siehe Meldungen seit Vortag, 20.00 Uhr).

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.899,29 -0,22 -42,87 0,69 S&P-500 2.269,00 -0,08 -1,75 1,35 Nasdaq-Comp. 5.487,94 0,20 10,93 1,95 Nasdaq-100 4.964,95 0,56 27,75 2,08 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 926 Mio 945 Mio Gewinner 1.346 2.607 Verlierer 1.661 466 Unverändert 102 63

Uneinheitlich - Nach der Rally im Schlepptau der Wahl des designierten US-Präsidenten Donald Trump sahen immer mehr Marktakteure die Notwendigkeit einer Korrektur. Außerdem steht am Freitag der wichtige US-Arbeitsmarktbericht auf der Agenda, im Vorfeld dieser Daten halten Anleger ihr Pulver gerne trocken. Dies galt am Donnerstag umso mehr, weil das Fed-Protokoll am Vortag ein hohes Maß an Verunsicherung über den Trump-Kurs offenbart hatte. Laut Händlern wurden daher am gesamten Finanzmarkt einige typische "Trump"-Transaktionen zurückgenommen. So wurden zyklische Aktien wie jene aus dem Bankensektor zu Gunsten eher defensiver Werte verkauft. Die Daten des Tages lieferten kein einheitliches Bild und taugten daher auch kaum als Impulsgeber. Unternehmensseitig kamen negativen Nachrichten aus dem Einzehandelssektor. Macy's kündigte nach einem enttäuschenden Weihnachtsgeschäft an, bis zu 10.000 Stellen zu streichen. Die Aktie rutschte um 13,9 Prozent ab. Kohl's stürzten um 19 Prozent ab. Der Einzelhändler hatte den Gewinnausblick gesenkt. Auch andere Titel aus der Branche wurden davon belastet. Monsanto legten um 0,2 Prozent zu. Der Planzenschutzhersteller war wie erwartet in die Gewinnzone zurückgekehrt. CEB wird vom Marktforscher Gartner übernommen, CEB haussierten um 20,9 Prozent, Gartner stürzten um 11 Prozent ab.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag 10 Jahre 2,35 -8,6 2,44 30 Jahre 2,95 -8,9 3,04

Die Verunsicherung, die aus dem Fed-Protokoll herauszulesen war, trieb neben Gold auch US-Renten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab um 9 Basispunkte nach auf 2,35 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert seit dem 7. Dezember. Die Rendite 30-jähriger Titel bewegte sich gar auf Fünfwochentief.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0580 -0,2% 1,0602 1,0512 +0,6% EUR/JPY 122,83 +0,4% 122,37 122,35 -0,1% EUR/GBP 0,8545 +0,1% 0,8538 0,8558 +0,3% GBP/USD 1,2381 -0,3% 1,2416 1,2279 +0,3% USD/JPY 116,09 +0,6% 115,44 116,40 -0,7% USD/KRW 1193,16 +1,0% 1181,10 1188,53 -1,2% USD/CNY 6,9276 +0,5% 6,8900 6,8886 -0,3% USD/CNH 6,8284 +0,5% 6,7965 6,8276 -2,1% USD/HKD 7,7550 +0,0% 7,7544 7,7543 +0,0% AUD/USD 0,7318 -0,3% 0,7338 0,7296 +1,4%

Der Dollar fiel zu den wichtigsten Währungen auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Für Druck auf den Greenback sorgte das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll. Darin war von "beträchtlicher Unsicherheit" die Rede mit Blick auf die Amtsübernahme des neu gewählten Präsidenten Trump. In der Konsequenz könnte das dazu führen, dass die Fed mit dollarstützenden weiteren Zinserhöhungen sehr vorsichtig agiert, nachdem sie im Dezember für 2017 drei Zinserhöhungen in den Raum gestellt hatte. Der Euro kämpfte im späten Handel mit der Marke von 1,06 Dollar, nachdem die Gemeinschaftswährung am Vortag im Tief noch bei 1,04 gelegen hatte.

Der australische Dollar zeigt sich wie der Aktienmarkt unbeeindruckt von dem überraschenden Handelsbilanzüberschuss. Er gab nach der Veröffentlichung der Daten leicht nach. Beobachter verweisen darauf, dass der Aussie in den vergangenen Tagen schon zugelegt habe.

Unterdessen hat die chinesische Zentralbank (PBoC) den Yuan am Freitag mit 6,8668 Yuan je Dollar auf dem höchsten Stand seit einem Monat gefixt, nachdem der US-Dollar abermals nachgegeben hat. Am Donnerstag war die mittlere Parität bei 6,9307 festgelegt worden. Damit vollzieht die PBoC eine dramatische Kehrtwende: Noch vor wenigen Tagen näherte sich der Dollar der psychologisch wichtigen Marke von 7 Yuan.

Zur japanischen Währung war der US-Dollar in der Nacht im asiatisch dominierten Handel bis auf 115,06 Yen gefallen. Aktuell macht er Boden gut und pendelt um die Marke von 116 Yen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,58 53,76 -0,3% -0,18 -0,3% Brent/ICE 56,69 56,89 -0,4% 0,00 -0,1%

Nicht zum ersten Mal im neuen Jahr zeigte sich der Ölmarkt äußerst volatil. Die Ölpreise drehten nach Veröffentlichung neuer US-Lagerbestandsdaten ins Minus, nur um dann doch im Plus zu schließen. Zwar ermäßigten sich die US-Rohölvorräte deutlich und auch stärker als vorhergesagt, die Benzinbestände stiegen dagegen noch stärker und zudem kräftiger als prognostiziert. Ein schwächerer US-Dollar stützte die Preise etwas. WTI verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 53,76 Dollar, Brent um 0,8 Prozent auf 56,89 Dollar. Saudi-Arabien habe diesen Monat die Ölförderung reduziert und damit die Vereinbarung eingehalten, die innerhalb der Opec getroffen worden sei, sagte ein Informant. Auch aus dem Irak wurden Förderdrosselungen gemeldet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.175,23 1.179,81 -0,4% -4,58 +2,1% Silber (Spot) 16,38 16,73 -2,1% -0,35 +2,9% Platin (Spot) 961,95 967,50 -0,6% -5,55 +6,5% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,3% -0,01 +1,0%

Ein Profiteur der Dollarschwäche war Gold. Der Preis der Feinunze zog zum US-Settlement um 1,4 Prozent auf 1.181 Dollar an - der höchste Stand seit Ende November. Die im Fed-Protokoll beschriebene Verunsicherung komme dem Edelmetall zu Gute, hieß es. Zudem zog die physische Nachfrage aus China und Indien an. Darüber hinaus stützten fallende Zinsen das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK / ISRAEL / USA

Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer Mehrheit die UN-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau verurteilt, die die US-Regierung mit ihrer Enthaltung möglich gemacht hatte. Fast alle Republikaner in der Kongresskammer sowie die Mehrheit der Demokraten stimmten für die parlamentarische Resolution, die von symbolischer Bedeutung ist, für die Regierung aber nicht rechtsverbindlich.

US-NOTENBANK

Die US-Notenbank könnte im laufenden Jahr dreimal die Leitzinsen erhöhen. Eine solche Einschätzung sei realistisch, sagte der Präsident der Federal Reserve Bank of San Francisco, John Williams, in einem Interview mit CNBC.

AMGEN

hat den Patentstreit mit Sanofi und Regeneron um einen Cholesterinsenker in den USA gewonnen. Die beiden Unternehmen dürfen ihr Medikament Praluent nicht auf dem US-Markt anbieten, entschied ein Gericht.

SAMSUNG

geht ungeachtet des Galaxy-Note-7-Rückrufs für das vierte Quartal von dem stärksten Gewinn seit drei Jahren aus. Für das Weihnachtsquartal sieht Samsung ein operatives Ergebniswachstum von 49,8 Prozent auf 9,2 Billionen Won, umgerechnet 7,3 Milliarden Euro. Das wäre so viel wie seit dem dritten Quartal 2013 nicht mehr. Der Umsatz dürfte wahrscheinlich bei 53 Billionen Won stagnieren.

T-MOBILE US

gewann im Weihnachtsquartal 1,2 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden, darunter 933.000 neue Telefon-Vertragskunden. Analysten der Citigroup sagten, dies sei besser als am Markt erwartet worden sei. Es sei prognostiziert worden, dass der Konzern in dem Dreimonatszeitraum 1,1 Millionen Mobilfunk-Vertragskunden und 900.000 Telefon-Vertragskunden gewinnen dürfte.

