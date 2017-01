FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0580 US-Dollar, nachdem sie im asiatischen Handel über der Marke von 1,06 Dollar gehandelt wurde. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,0501 Dollar festgesetzt.

Am Freitag stehen zahlreiche Konjunkturdaten im Mittelpunkt des Interesses. Während in Europa Stimmungsindikatoren Auskunft über die Wirtschaftslage geben, veröffentlicht die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Fachleute rechen mit einer anhaltend soliden Entwicklung des Jobmarktes, der auf Vollbeschäftigung zusteuert./bgf/stb

