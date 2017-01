Die Telekom-Tochter T-Mobile US vermeldet für 2016 einen deutlichen Kundenzuwachs. Das dritte Jahr in Folge wurden unter dem Strich mehr als 8 Mio. neue Kunden gewonnen. Davon haben 4,1 Mio. Verträge. Insgesamt wurden Ende des Jahres 71,5 Mio. Kunden gezählt.



T-Mobile US hatte bereits im September Erfolge in diesem Bereich vermeldet. Wegen des anhaltenden Kundenzustroms erzielte das Unternehmen dann einen Gewinn über Erwartungen.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info