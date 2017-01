Funds Date Ticker ISIN code Shares in Currency Net Asset NAV per Symbol Issue Value Share VanEck 05.01.2017 IE00BQQP9H09 350,000 USD 8,706,047.43 24.8744 Vectors Morning Star US Wide Moat UCITS ETF VanEck 05.01.2017 IE00BQQP9F84 4,850,000 USD 116,577,918.65 24.0367 Vectors Gold Miners UCITS ETF VanEck 05.01.2017 IE00BQQP9G91 1,550,000 USD 48,658,415.45 31.3925 Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF END