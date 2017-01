Von Hans-Joachim Koch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Einzelhändler haben 2016 erneut einen deutlichen Umsatzzuwachs verzeichnet, der allerdings hinter dem Anstieg im Vorjahr zurückgeblieben ist. Nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) dürfte der Einzelhandelsumsatz im Jahresvergleich real zwischen 1,8 und 2,1 Prozent und nominal um 2,4 bis 2,6 Prozent zugelegt haben.

Im Jahr 2015 hatte das reale Plus bei 2,5 Prozent gelegen, das damit gut doppelt so stark war wie 2014 mit 1,2 Prozent. In den beiden Jahren davor hatten die Einnahmen mit jeweils 0,1 Prozent kaum zugenommen.

Die Schätzung der Statistiker basiert auf den Daten für Januar bis November, die ein reales Plus von 1,9 Prozent anzeigen. Dabei gab es im November einen spürbaren Schub mit einem preisbereinigten Umsatzanstieg von 3,2 Prozent, wobei allerdings ein Verkaufstag mehr als ein Jahr zuvor zu berücksichtigen ist. Nominal waren es 4,1 Prozent mehr. Im Oktober war die Umsätze um 0,8 beziehungsweise 0,2 Prozent gesunken.

Gegenüber dem Vormonat sank der November-Umsatz dagegen kalender- und saisonbereinigt um real 1,8 Prozent und nominal um 1,6 Prozent, nachdem es im Oktober mit 2,5 beziehungsweise 2,7 Prozent den stärksten Zuwachs im Jahresverlauf gegeben hatte.

Erneut überproportional verbesserte sich im November der Umsatz im Versand- und Internethandel mit real 7,8 Prozent zum Vorjahr. In den ersten elf Monaten des Jahres waren es 5,4 Prozent mehr.

Leicht überdurchschnittlich legte im November der Lebensmittelhandel mit real 3,3 Prozent zu. Damit ergibt sich seit Jahresbeginn ein Plus von 1,9 Prozent.

