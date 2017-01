NEW YORK (IT-Times) - General Motors (GM) hat im vierten Quartal 2016 damit begonnen, seinen neuen Chevy Bolt EV in den USA an erste Kunden auszuliefern. In 2017 sollen mehr als 30.000 Chevy Bolt EV produziert werden. Insgesamt wurden in 2016 laut GM-Angaben 579 Chevy Bolt Elektroautos ausgeliefert....

Den vollständigen Artikel lesen ...