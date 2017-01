Von Jonathan Cheng

SEOUL (Dow Jones)--Der Technologiekonzern Apple wagt sich in die Höhle des Löwen und will seinen ersten Apple-Store in der Samsung-Heimat Südkorea eröffnen. Im 10. Jahr der iPhone-Einführung "sind wir aufgeregt, das erste Geschäft in Südkorea zu eröffnen", teilten die Kalifornier am Freitag mit und erklärten, das Land sei "in der Telekommunikation und Technologie führend". Ein Sprecher von Apple wollte nichts dazu sagen, wann und wo der Apple-Store an den Start gehen soll.

Mit der Sache vertraute Personen sagten dem Wall Street Journal im September, Apple suche nach den passenden Örtlichkeiten im nahen Umfeld zum Samsung-Hauptquartier in Seoul. In dem Stadtbezirk Gangnam, südlich des Han-Flusses, hat der heimische Elektronikriese Samsung selber einen dreigeschossigen Flagshipstore. Die Informanten sagten weiter, der US-Konzern erkunde aber auch Geschäfte an der ultraschicken Einkaufsstraße Garosu-gil.

Ein Sprecher von Samsung war zunächst für einen Kommentar zum geplanten Apple-Store nicht erreichbar. Südkorea, Asiens viertgrößte Volkswirtschaft, ist seit langem ein schwieriger Markt für Apple. Die Smartphone-Verkäufe werden hier dominiert von den inländischen Favoriten Samsung und LG Electronics, die gemeinsam 80 Prozent des Smartphone-Marktes in dem Land einnehmen. Apple veröffentlicht keine Verkaufszahlen für Südkorea als einzelnes Land. In Südkorea ist Apple auf Carrier-Partner und Drittanbieter angewiesen, die Lizenzen als autorisierte Apple-Anbieter besitzen.

Am Freitagmorgen veröffentlichte Apple auf der Internetseite 15 neue Stellenangebote für Südkorea, darunter sucht der Konzern auch einen "Filialleiter".

