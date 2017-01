Offener Innovationsprozess in Kombination mit bahnbrechender Technologie ermöglicht flexible Entwicklung von IOT-Produkten und beschleunigt die Markteinführung

RF Digital, (www.simblee.com) ein Heptagon-Unternehmen und FirstBuild™, ein Tochterunternehmen von GE Appliances, einem Haier-Unternehmen, haben heute den neuen Weinkühler von FirstBuild angekündigt, der ein smartes, integriertes Flaschenmanagementsystem, aktiviert durch RF Digitals Simblee™ Konnektivität und Entwicklungsökosystem bietet. Der Kühler wurde als Prototyp konzipiert und beruht auf der Verwendung eines kooperativen offen Einladungsprozesses in Verbindung mit dem RF Team von Digital. Er verfügt über die einzigartige Technologie und Produktentwicklungsmethodologie von Simblee, die das Verfahren vom schnell erstellten Prototyp bis zur Mengenproduktion erleichtert. Das neue Produkt wird zum ersten Mal öffentlich auf der 'Consumer Electronics Show (CES)' vom 5. bis zum 8. Januar 2017 am Stand von Heptagon Nr. 41354 vorgeführt. Ein Produktvideo bietet jenen einen Überblick über die Funktionen des Kühlers, die nicht an der Messe teilnehmen können.

"Der Kühler von FirstBuild ist ein interessantes neues Produkt für Weinfreunde und stellt einen großen Schritt vorwärts in puncto Funktionalität dar", erklärte Dr. Erik Volkerink, Chief Executive Officer von RF Digital und Chief Business Officer von Heptagon. "Wir sind begeistert, dass unsere Lösung in diesem ansprechenden Produkt Anwendung findet und unseren Kunden hilft, in nur wenigen Monaten anstatt in Jahren wettbewerbsfähiger zu werden."

"Das moderne Simblee-Team hat wunderbar reagiert", sagte Sam DuPlessis, Leiter von FirstBuild Design. "Unser beiden Teams hatten ein paar sehr produktive Arbeitstage, und alles passte schnell und nahtlos zusammen."

Der neue smarte Weinkühler ist ein Beispiel für das offene Zusammenarbeitsmodell von FirstBuild, das angesichts der wachsenden Nachfrage nach schnellerer Markteinführung unabdinglich ist. Simblee ist die Lösung, die Unternehmen hilft, in ihren von Wandlung begriffenen Märkten stets einen Schritt voraus zu sein. "Das iterative Innovationsmodell von FirstBuild ist zeitgemäß und kompatibel mit der Managementmethodologie von RF Digital und deren Produkten", führte Armen Kazanchian, Gründer und Präsident von RF Digital aus. "Aufgrund des Drucks des Wettbewerbs, verliert das 'Wasserfallverfahren' für die individuelle Gestaltung von gleichen IOT-Referenzdesigns derzeitig schnell an Momentum: Wir haben dieses Problem gelöst und eine agile Entwicklung für IOT-Produkte ermöglicht!"

Das Rahmenwerk von Simblee besteht aus einem Ökosystem aus Blockmodulen, einschließlich Cloud, mobilen Apps, Sensoren, Auslösern und drahtlosen Subsystemen, kombiniert mit einem eigenen, geschützten Betriebssystem, das alles zusammenhält. Mit dem Simblee-Betriebssystem können sich die Entwickler auf tatsächliche Verwendungsfälle konzentrieren und nicht auf die Unmenge an Komplexitäten von interner Hardware, Software, Cloud und mobilen Clients. Das Rahmenwerk optimiert Wiederverwendung und erhält gleichzeitig die gewünschte individuelle Gestaltung bei, so dass eine agile Produktinnovationsmethode für IOT-Produkte mit einem nahtlosen Weg zur Mengenproduktion bereit gestellt wird. Der Weinkühler wurde auch erfolgreich als Teil des 'Future of Cooking Hackathon' von FirstBuild in fünf anderen futuristischen Geräteideen verwendet.

"Mit der Plattform konnten wir mehrere schnelle Anpassungen an unserem aktuellen Verwendungsfall vornehmen und unser Produkt verbessern", meinte James Kim, ein leitender Ingenieur von FirstBuild. "Es gelang uns, in nur wenigen Tagen ein einsatzbereites System, einschließlich eines iOS und mobilen Apps für Android-Systeme zu erstellen."

"Als leidenschaftlicher Weinsammler wollte ich immer eine Lagerlösung finden, die automatisch Inventarunterlagen führt und den Gebrauch smart, einfach und praktischer macht", sagte L. Srinivasan, E-Services Manager bei GE Appliances. "Was mit einer Idee eines Weinliebhabers in der GE-Gerätegemeinschaft begann, entwickelte sich durch Nutzung von Simblee schnell in ein funktionelles Design und wird in dem Mikrowerk von FirstBuild in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky hergestellt."

Die Besucher der CES können mit dem Kühler und der App interagieren, um zu sehen, wie Flaschen aus dem Inventar entfernt und zu diesem hinzugefügt werden. Im Sinne von offener Innovation und Co-Creation wird FirstBuild der CES-Gemeinschaft die Gelegenheit bieten, am Stand oder mittels einer Online-Survey Feedback zu liefern, um das Produkt weiter zu verfeinern. Sie finden sie hier.

