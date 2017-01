Die Solarworld-Aktie explodierte gestern regelrecht um 50,52%, das ist der zweithöchste Tagesgewinn aller Zeiten für den Solaranlagen-Hersteller (28.02.2000: +66,56%). Auch heute steht das Papier wieder deutlich im Plus - noch am 07. Dezember fiel die Aktie auf ein neues Allzeit-Tief bei 2,23 Euro. Doch was steckt hinter dem Anstieg? Auf den ersten Blick verwundert, da...

Den vollständigen Artikel lesen ...