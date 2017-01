Bad Marienberg - Die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland setzten im Jahr 2016 nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) zwischen 1,8% und 2,1% sowie nominal (also nicht preisbereinigt) zwischen 2,4% und 2,6% mehr um als im Jahr 2015, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung.

