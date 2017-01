FMW-Redaktion

Es geht beim Dax nicht vor und nicht zurück derzeit - der Index hält sich in einer recht engen Handelsspanne und pendelt bislang reichlich ziellos in eben dieser Spanne. Nicht viel anders das Bild an den US-Märkten, wobei auffällt, dass beim Dow Jones jede ernsthafte Annäherung an die ominöse 20.000er-Marke sofort wieder heftig abverkauft wird - so wie einmal mehr gestern, als dann eine scharfe Korrektur folgte, bevor sich die Märkte zum Handelsende hin wieder erholten. Es ist derzeit scheinbar eine Patt-Situation für die Aktienmärkte, doch sollte die starke Erholung bei den US-Anleihen zu denken geben - wenn das Gerede um die große Rotation von Anleihen in Aktien stimmen sollte.

Die Musik spielt derzeit ohnehin an den Devisenmärkten mit den Turbulenzen in China, auch Mexikos Notenbank verkauft Dollars. Es tobt also ein Kampf gegen die Dollar-Aufwertung - im Falle der Chinesen sehr erfolgreich bislang, weniger erfolgreich bei den Mexikanern. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...