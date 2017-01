FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future notiert im frühen Handel knapp im Minus. Marktteilnehmer rechnen mit einem eher ruhigen Handel bei dünnen Umsätzen am Vormittag. Schwung dürfte allenfalls am Nachmittag in die Kurse kommen, wenn die US-Arbeitsmarktdaten zur Veröffentlichung anstehen. Die technischen Analysten der Commerzbank sprechen von einer laufenden Mini-Konsolidierung im Bereich von 11.580 Punkten. Diese sollte auch zum Wochenschluss anhalten.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 12,5 auf 11.560 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.567,5 und das Tagestief bei 11.554 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 950 Kontrakte.

January 06, 2017 02:40 ET (07:40 GMT)

