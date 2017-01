Frankfurt - Der Euro hat am Freitagmorgen einen kleinen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne abgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0580 USD, nachdem sie im asiatischen Handel über der Marke von 1,06 USD gehandelt wurde. Gegenüber dem Schweizer Franken veränderte sich der Euro nur unwesentlich - aktuell notiert er bei 1,0705 nach 1,0708 CHF am Vorabend. Der US-Dollar geht derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...