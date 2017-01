Tagesgewinner war am Donnerstag YY Inc. mit 6,01% auf 40,39 (117% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,47%) vor Barrick Gold mit 5,91% auf 17,37 (141% Vol.; 1W 5,98%) und NetEase mit 4,81% auf 229,21 (163% Vol.; 1W 2,78%). Die Tagesverlierer: Dialog Semiconductor mit -2,26% auf 39,64 (111% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -0,96%), Gazprom mit -1,69% auf 4,88 (87% Vol.; 1W 1,56%), Evotec mit -1,53% auf 7,71 (74% Vol.; 1W 4,47%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Glencore (30677,31 Mio.), Royal Dutch Shell (17793,72) und Amazon (8967). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Ambarella (256%), ArcelorMittal (217%) und Rocket Internet (170%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Evotec mit 24,68%,...

